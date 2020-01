Demanen l'expulsió dels acusats de tres robatoris a Sant Feliu

La fiscalia demana l'expulsió del país de tres homes que el 3 de desembre passat presumptament van entrar a robar en tres domicilis de Sant Feliu Sasserra. Segons consta en l'escrit de fiscalia, al qual ha tingut accés Regió7, els acusats A. M., K. H. i B. I., tots de nacionalitat albanesa i sense antecedents penals, presumptament van entrar a robar a tres domicilis al llar de la tarda.

El procés s'ha tramitat com a diligències urgents i el judici se celebrarà la setmana que ve a Manresa. Els lladres van entrar en els tres habitatges després de violentar una finestra. Dels dos primers se'n van emportar diversos objectes i també joies, la majoria dels quals van poder ser recuperats. En el tercer dels habitatges, els lladres també hi van aconseguir entrar també per una finestra però no van arribar a emportar-se'n res.

La fiscalia els acusa de robatori amb força en habitatge ocupat, als quals pertoca imposar una pena de presó de tres anys i sis mesos. Tot i això, el mateix fiscal demana que la pena de presó sigui substituïda per l'expulsió del país per un període de cinc anys. També demana que els acusats indemnitzin els perjudicats pel valor dels objectes no recuperats i pels danys causats als immobles.

El judici és previst que se celebri dimarts que ve, quan també hi ha assenyalats tres judicis més, de forma urgent, relacionats amb l'onada de robatoris del mes de desembre passat en comerços de Manresa. En aquests casos, tal com ja va publicar Regió7 en la seva edició de dimecres passat, es tracta de tres robatoris que van tenir lloc en comerços de la ciutat de Manresa.



Dos acusats a judici

En concret es jutjaran dos acusats de dos robatoris, un que va tenir lloc el 19 de desembre en una clínica dental del carrer Jacint Verdaguer. L'altre robatori es va cometre el 28 de desembre en un establiment de mobiliari del carrer Jaume I.

En l'altre judici, hi ha acusat un jove per un robatori que va tenir lloc el 19 de desembre en una botiga d'informàtica de la carretera de Vic.

En els tres casos els lladres van ser enxampats al mateix lloc dels fets i la policia també els va trobar diners, que van ser confiscats. En els tres assalts van provocar danys importants als establiments, especialment per haver forçat les persianes metàl·liques.