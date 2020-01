Desallotgen els veïns de cinc cases de Puigcerdà per un foc

Un espectacular incendi, declarat dijous uns minuts abans de la mitjanit, va afectar cinc cases ubicades a la cantonada entre la ronda dels Torreons i l'avinguda Pirineus de Puigcerdà i va obligar a desallotjar-ne una desena de veïns, segons van informar els Bombers de la Generalitat i fonts municipals.

El foc, però, només va provocar danys materials als immobles afectats, de dos dels quals es va esfondrar la teulada, però cap persona en va resultar ferida.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incendi dijous quan faltaven cinc minuts per a les 12 de la nit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i nou dotacions dels Bombers procedents de cinc parcs diferents.

Els Bombers hi van treballar de nit i al matí. El foc va quedar extingit a les 3 de la tarda. Va ser un cop els Bombers van completar una revisió de tots els edificis afectats i van considerar que no hi havia cap punt calent. També expliquen que l'extinció d'aquest incendi va ser especialment complicada perquè les flames també van afectar el material aïllant de les diferents cases. Segons van assenyalar les fonts consultades, tot apunta que el foc es va originar a la xemeneia del número 8 i ràpidament es va propagar cap als altres immobles a través de la cambra d'aire del fals sostre que uneix els edificis que van resultar afectats. En dos dels immobles, la teulada va col·lapsar, i va afectar les golfes de la resta de les cases.

Ahir, també es va fer una revisió de les estructures de les cases i almenys fins dilluns els primers veïns no podran tornar als seus habitatges.