Els Mossos d'Esquadra retiren per ordre de la fiscalia la pancarta amb la imatge de Felip VI cap per avall a Vic

Els Mossos d'Esquadra han retirat per ordre de la fiscalia la pancarta en contra del rei Felip VI que un grup de desconeguts ha penjat aquesta matinada a la plaça Major de Vic. El cartell, d'uns set metres de llargada, estava penjat des d'una grua d'obres que hi ha situada en aquest punt i, en ell, s'hi podia veure la imatge del monarca cap per avall i el lema 'No tenim rei'. La pancarta de Felip VI del revés a la plaça Major de Vic, molt freqüentada els dissabtes pel mercat setmanal, ha tingut un gran ressò a les xarxes socials.