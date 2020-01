S'enfronta a cinc anys de presó per trencar les dents a un home a Vilanova del Camí

La fiscalia demana una pena de cinc anys de presó per a J. S. M., de 46 anys d'edat, per presumptament haver trencat diverses dents a un home en clavar-li un cop de puny en el marc d'una discussió que va tenir lloc a Vilanova del Camí.

Segons recull l'escrit de fiscalia, al qual tingut accés Regió7, els fets van passar dia el 9 de maig del 2016 al carrer de Santa Llúcia de Vilanova del Camí. El relat del fiscal estableix que l'acusat hauria iniciat una discussió, en el transcurs de la qual va clavar el cop de puny a la cara a la víctima.

El processat està acusat d'un delicte de lesions pel qual la fiscalia demana una pena de cinc anys de presó. El ministeri públic també reclama que indemnitzi la víctima amb 465 euros per les lesions patides i amb 4.100 euros més per les seqüeles, ja que com a conseqüència del cop de puny que va rebre ha perdut les dents incisives centrals superiors i inferiors, així com una de lateral.

El cas es jutjarà dilluns que ve a la secció tercera de l'Audiència de Barcelona.