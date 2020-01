Prats de Lluçanès tindrà oficina dels Mossos d'Esquadra

El municipi de Prats de Lluçanès comptarà amb una oficina de proximitat dels Mossos d'Esquadra a mitjà termini, segons ha informat aquest dilluns l'Ajuntament de Prats de Lluçanès.

Sempre segons han explicat fonts del consistori, el compromís del departament d'Interior arriba després de mesos de treball coordinat, fruit de la petició feta per l'alcalde Jordi Bruch a principis del mes de juliol.

En la trobada mantinguda a l'inici de mandat, en la qual hi van participar l'alcalde Jordi Bruch, el regidor Jordi Batriu, el conseller d'Interior Miquel Buch i la cúpula del cos dels Mossos, es va posar a disposició un espai municipal als baixos de l'Ajuntament Vell per ubicar-hi la nova oficina, i es va avaluar la realitat al territori demanant més presència del cos policial al municipi i al Lluçanès. També s'augmentaran el patrullatge i els controls a Prats i al Lluçanès pel repunt de robatoris al territori.

Fruit d'aquella primera reunió de treball i les següents trobades de coordinació n'han arribat els primers fruits: una xerrada informativa amb els Mossos d'Esquadra per informar de primera mà al veïnat i proporcionar consells preventius a la ciutadania amb motiu de l'increment de robatoris tant al municipi com al Lluçanès, presència dels Mossos al mercat dels diumenges i el reforç dels controls de patrullatge durant la tarda i nit a les carreteres que connecten amb el Lluçanès.

Paral·lelament, des de l'Ajuntament s'ha treballat colze a colze amb la resta de municipis de la comarca per afrontar la problemàtica actual i per garantir el dret a la seguretat de la ciutadania. La nova oficina de proximitat dels Mossos servirà per facilitar a la població certes gestions amb la policia com denúncies i evitar el desplaçament a pradencs i pradenques fins a comissaries de les capitals de comarca més properes. L'obertura d'aquest nou espai anirà condicionada a les noves promocions de nous agents de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una previsió de 1.500 nous agents en un termini mitjà.

Des de la creació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Vic i el conseqüent desplegament oficial a Catalunya el 4 de desembre de 1994, la realitat territorial i social ha canviat en tots els sentits. Tot i que Prats i el Lluçanès són «un lloc segur i tranquil», segons les dades oficials del Departament d'Interior, el consistori considera que hi ha una «manca d'agents» després de 25 anys del seu desplegament dels Mossos a la zona i el canvi de realitat social sumat a l'augment de competències de la policia catalana i la millora de les carreteres i les connexions evidencien la necessitat d'una modificació del model actual per fer front als episodis d'inseguretat que preocupen la població.

Prats i els municipis del Lluçanès han viscut, en els darrers mesos, una onada de robatoris en domicilis i comerços fruit també d'un model legislatiu tou que incentiva aquest tipus de delictes, assegura el consistori. Fruit de l'anunci de la nova oficina de proximitat, l'equip de govern ha promogut un compromís públic a favor de la creació d'una oficina de proximitat dels Mossos d'Esquadra a Prats de Lluçanès per treballar fermament a favor per aconseguir-la amb la màxima celeritat possible mitjançant les mesures que es considerin necessàries, manifestar el suport al cos de Mossos que treballa al territori tot i les «mancances» d'agents policials i l'augment de competències des del seu desplegament oficial a Catalunya, i vetllar perquè la nova Oficina tingui caràcter comarcal.



Més controls policials

D'altra banda, també segons el consistori, des del departament d'Interior també s'han compromès a augmentar els controls i el patrullatge a la comarca amb controls preventius similars, en l'anomenat operatiu Oikos, que consisteix en fer controls a les sortides principals de la C-25 i la C-17 que és, segons Interior i els Mossos, per on solen entrar les bandes de lladres provinents de l'àrea metropolitana que actuen a casa nostra. Segons s'informa, tot i que la població pot ser que no vegi patrulles al municipi s'estan defensant els robatoris perquè es paren aquestes bandes abans que arribin al lloc on vulguin robar.