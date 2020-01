Campanya per controlar l'ús del cinturó, el casc i sistemes de retenció infantil

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb Mossos d'Esquadra i policies locals una campanya preventiva d'ús de sistemes de seguretat passiva que s'allargarà fins al 19 de gener. L'estratègia per controlar l'ús del cinturó de tots els passatgers d'un vehicle, del casc i dels sistemes de retenció infantil (SRI) té com a objectiu reduir el nombre de víctimes per accidents i recordar la importància d'usar aquests dispositius i de fer-ho correctament. Aquest any 2020 es faran dinou campanyes preventives i integrals de policies de Trànsit de Catalunya coordinades per l'SCT.

Enguany s'hi han afegit dues campanyes adreçades als conductors, a càrrec de policies locals, vigilants i guàrdies municipals. La difusió d'aquestes campanyes els darrers anys té l'objectiu d'augmentar l'ús d'aquest tipus de protecció a la majoria de municipis.

La campanya alerta que els elements de seguretat passiva són bàsics per salvar vides en cas de sinistre i informen que l'ús del cinturó redueix la mortalitat en cas d'accident un 75%. A ciutat, la possibilitat de resultar ferit o mort és 5 vegades menor si s'utilitza. Al contrari, pot causar lesions internes de caràcter greu o mortal, sobretot al cap i al tòrax. A 80 km/h un xoc frontal sense cinturó de seguretat acostuma a comportar la mort o lesions de gravetat. No utilitzar el cinturó es considera una infracció greu i suposa una multa de 200 euros i la pèrdua de tres punts del carnet si l'infractor és el conductor. També es vol recordar que els menors amb una altura igual o inferior a 135 centímetres han d'ocupar obligatòriament els seients del darrere del vehicle i han d'utilitzar sempre un sistema de retenció homologat i adaptat a la seva talla i pes.

Per últim, la campanya dona consells per fer un ús adequat del casc. Cal que sigui homologat, portar-lo ben cordat i es recomana que sigui integral, ja que així protegeix tot el cap i la cara.