Roben cablejat elèctric d'una quinzena de fanals de Calaf

arxiu particular

Un fanal dels quals han robat el cablejat arxiu particular

Els lladres han robat cablejat elèctric a diversos punts de Calaf durant la nit d'aquest dilluns a dimarts. Ha estat aquest dimarts al matí quan els vigilants municipals han detectat que durant la nit s'havien emportat cablejat elèctric en diferents zones del municipi. A l'avinguda Josep Miró, on ara s'estan realitzant obres per adaptar-la com a passeig, s'han sostret cables propis de l'obra. També s'han tallat trams de cablejat a diferents fanals del camí vell de Manresa, en el poliesportiu i La Pineda, i la carretera de Sant Martí.

L'ajuntament ha avisat l'empresa que executa l'obra per tal de valorar si l'assegurança cobrarà el robatori. Pel que fa a la quinzena de fanals afectats, es posarà un cablejat aeri provisional entre ells, ja que els trams soterrats han quedat tallats i caldrà desmuntar fanals i obrir noves rases per recuperar la normalitat.

El consistori ha assegurat que denunciarà els fets al Mossos d'Esquadra.