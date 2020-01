Crema un recipient de dissolvent a Balsareny

Un incendi en un recipient amb dissolvent en una indústria de Balsareny va generar ahir al matí una forta fumera. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 7 dotacions dels Bombers, que van apagar el foc en 15 minuts i la principal tasca va ser ventilar la nau per treure el fum, i no hi va haver danys personals.