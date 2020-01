Ensurt per una fuita en una canonada de gas a Sant Fruitós

Els Bombers van rebre ahir a la nit un avís de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages per una fuita de gas que havia tingut lloc al carrer Jacint Verdaguer. Segons fonts del cos d'emergències, la fuita es va produir en una canonada de gas a la façana del número 55 d'aquest vial, a 1/4 d'11 de la nit. Una dotació dels Bombers es va desplaçar fins al lloc dels fets i també tècnics de la companyia, que van tancar la connexió de servei i van revisar l'edifici afectat. No hi va haver danys personals.