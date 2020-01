La família localitza i parla amb el jove sallentí que va desaparèixer el setembre del 2018

La família del jove sallentí Eric Torres, que no tenia notícies d'ell des de feia 15 mesos, l'ha localitzat en un país americà i també hi ha parlat. Segons explica el seu germà Jesús, l'Eric va marxar per la seva pròpia voluntat i, després d'haver-hi pogut parlar per via telefònica, assegura que no havia mantingut cap contacte amb la família per la seva pròpia voluntat.

Tal com divendres passat explicava Regió7, la família va perdre la pista del jove el 21 de desembre del 2018. Des de llavors els seus familiars no hi havien tingut cap mena de contacte.

Diverses vegades havien intentat presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per la seva desaparició, encara que, segons van explicar, no la van poder formalitzar fins al passat 3 de gener. Això va ser així davant la possibilitat que, com que és major d'edat, l'Eric hagués desaparegut voluntàriament, que és el que finalment ha passat. Després de localitzar-lo, expliquen que aquesta denúncia ja s'ha retirat.

Jesús Torres ha explicat a Regió7 que ell mateix ha parlat amb el seu germà i que li va dir que havia marxat de manera voluntària. També explica que la decisió del seu germà els va provocar un xoc i que ara l'estan assumint, i que respecten la seva voluntat.

Malgrat aquest desenllaç, des del primer moment fins ara, la família de l'Eric pensava que la desaparició del jove de 30 anys d'edat no havia estat voluntària.

I és que, segons va explicar el germà del desaparegut a Regió7, i també consta en la denúncia que ara ja han retirat, mantenien contacte de manera molt freqüent, un o dos cops a la setmana. A més a més, Eric Torres té un fill de 8 anys -viu amb la mare, ja que estan separats- amb qui fins al moment de la seva desaparició també tenia molt de contacte.

A més a més, el seu telèfon mòbil va deixar de donar senyal en el moment de la seva desaparició i ara, quan hi havien trucat, ja era d'un altre titular.

El desaparegut tampoc tenia activitat en els seus comptes de les xarxes socials.

La família també va explicar que els generava preocupació el fet que el jove tenia una malaltia que requereix tractament i que des del setembre del 2018 no els constava que hagués anat a l'hospital.

El jove és sallentí però en el moment de la desaparició vivia en un pis compartit a Manresa i treballava a la cuina d'un restaurant.

També asseguraven que era freqüent veure'l per Manresa però que des del setembre del 2018 no l'havien vist ni la família ni tampoc els seus amics, que igual que la família tampoc en sabien res.