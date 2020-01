Romeva surt de Lledoners per una visita al traumatòleg a Sant Joan de Déu

Raül Romeva ha pogut sortir aquest dimecres al matí del centre penitenciari de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada gràcies a un permís extraordinari per tal de visitar-se a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons han confirmat fonts del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Segons ha pogut saber Regió7, en la seva estada a l'hospital l'exconseller d'Exteriors del govern de la Generalitat ha estat visitat per unes dolències per un traumatòleg i ha anat al centre hospitalari acompanyat sempre pels Mossos d'Esquadra. Al centre penitenciari hi ha un servei de medicina general però no compta amb metges especialistes.