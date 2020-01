Els tres acusats per robatoris a botigues de Manresa no es presenten als judicis

Els tres joves que estan acusats per diferents robatoris en grau de temptativa que es van cometre durant el mes de desembre a diferents comerços de Manresa no es van presentar ahir als judicis. N'hi havia un total de quatre de previstos, dos dels quals es van suspendre i dos es van celebrar sense la presència dels acusats.

El primer dels judicis per l'onada de robatoris del mes passat que es va celebrar ahir va ser contra N. T. per un robatori en grau de temptativa en un establiment de productes de bany, cuines i construcció de la carretera de Vic de Manresa que va tenir lloc el 23 de desembre a la matinada. Segons van explicar els agents dels Mossos d'Esquadra que van testificar en la vista oral, quan van arribar al lloc dels fets hi van trobar un individu forçant la persiana metàl·lica amb una cadira i que va fugir, encara que el van poder interceptar poc després, sense ni haver-lo perdut de vista.

La fiscal va demanar una pena de 9 mesos de presó, encara que no s'oposa a la seva suspensió sempre que no tingui antecedents penals. Contra aquest mateix acusat estava previst un altre judici, també per un intent de robatori amb força en un establiment d'informàtica de la carretera de Vic, que no es va arribar a celebrar. Aquest judici va quedar suspès perquè en principi l'acusat havia de ratificar la seva conformitat amb els fets i la seva absència ho va impedir.

Per aquest mateix motiu es va suspendre una altra vista oral. En aquest cas els acusats eren A. R. i A. G., que estan acusat per un robatori en una clínica dental del carrer Mossèn Jacint Verdaguer de Manresa. En canvi, contra aquests mateixos dos acusats sí que es va celebrar un altre judici en què no van ser presents. Va ser per un robatori en una botiga de mobiliari del carrer Jaume I de Manresa que va tenir lloc el 28 de desembre. En el judici van declarar el propietari de l'establiment i també els agents de la Policia Local que cap a les 7 del matí van detenir els presumptes autors del robatori. Van explicar que els lladres eren quatre, un dels quals va aconseguir escapar-se i un altre no estava acusat en el judici d'ahir pel fet de ser menor d'edat. En aquest cas, els dos processats havien reconegut els fets quan van ser detinguts i la seva defensa no es va oposar a la petició de pena de mig any de presó que va fer la fiscalia.