Atropellen un menor d'edat a les Bases de Manresa

Un menor d'edat ha estat atropellat per un turisme aquest dijous al matí a l'avinguda de les Bases de Manresa, a la cruïlla amb el carrer de Ramon Iglesias, on hi ha la FUB. Segons ha pogut saber aquest diari, l'accident ha tingut lloc minuts abans de les 8 del matí. El noi hauria creuat el carrer per una zona no senyalitzada i un vehicle que circulava per les Bases l'ha atropellat. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius de la Policia Local de Manresa i dues ambulàncies del SEM. Es desconeix a hores d'ara l'estat del menor.