L'Audiència jutja 19 anys després dels fets cinc berguedans per estafar un banc

La presumpta estafa que haurien comès tres empreses berguedanes a Banca March arribarà la setmana que ve a judici quan fa gairebé 20 anys que es va iniciar la investigació. En aquest cas, que Regió7 va destapar el 14 de desembre del 2001, hi ha com a processats un total cinc persones entre els quals l'exalcalde de Montmajor Miquel Boixadera, juntament amb J. C. C., J. F. S., F. J. M. C. i M. B. V. P., que segons la fiscalia coneixien els fets o actuaven en nom de les empreses Niceria, Forbosa i Hormigones Bergadán, que estan processades com a responsables civils subsidiaris. Els acusats s'enfronten a una petició de la fiscalia, que és igual que la de l'acusació particular, de 4 anys i 9 mesos de presó, a més d'una multa i indemnitzar Banc March amb 481.311,83 euros.

La fiscalia relata que els acusats, fent-se valer de les empreses Niceria, Hormigones Bergadán i Forbosa, van contractar dues pòlisses de crèdit de 150.000 euros (25 milions de pessetes). Una es va contractar a nom d'Hormigones Bergadan el 27 d'octubre del 1998 i l'altra, a nom de Niceria el 19 d'octubre del 1999.

A partir d'aquí el modus operandi consistia que, quan aconseguien el contracte d'obres de les administracions públiques, emetien una factura falsa que endossaven a l'entitat financera -així suposadament traspassaven el dret de cobrament al banc- i d'aquesta manera el banc els concedia els diners que, més tard, en principi havien de cobrar de l'Ajuntament quan vencia la factura. Però quan el banc es dirigia a l'Ajuntament corresponent es trobava que no li pagaven perquè les empreses ja havien cobrat la feina feta amb la presentació prèvia de les factures originals. En alguns casos la mateixa empresa adjudicatària de l'obra endossava directament la factura al banc i en altres ho feia a través d'alguna de les altres empreses implicades en la trama.

Els cinc processats estan acusats d'un delicte continuat de falsedat en document públic i mercantil i un delicte continuat d'estafa. Per a tots ells la fiscalia demana la mateixa pena: 4 anys i 9 mesos de presó, una multa de 9.450 euros per a cadascun d'ells i també que indemnitzin de manera conjunta i solidària Banca March amb 481.311,83 euros, que seria la quantitat que presumptament li van estafar els acusats.

El judici tindrà lloc a partir de dimarts que ve a l'Audiència de Barcelona.

L'exalcalde Montmajor,Miquel Boixader, que és un dels acusats, consultat ahir per Regió7, va defensar la seva innocència i va assegurar que des del 1996 ja no tenia cap vinculació amb les empreses de la trama. Els fets que es jutjaran presumptament van passar entre el 1998 i el 2001.



Els casos investigats

Un dels casos investigats i més complexos pels quals s'acusa els processats és per la pavimentació del camí de Montclar a Montmajor. Sempre segons l'escrit de fiscalia, l'Ajuntament va adjudicar les obres per un import total de 40.046.063 pessetes (240.681 euros) a Niceria. Les obres s'havien acollit a subvencions de la Generalitat i la Diputació.

Els acusats van demanar dues pòlisses a Banca March corresponents a les certificacions d'obra números 4 i 5, per un import de 9.381.438 pessetes (gairebé 56.383 euros) i 17.797.653 pessetes (106.966 euros). Per obtenir els diners, diu el fiscal, van obtenir dos models en blanc de l'informe de la intervenció municipal, que van omplir i hi van fer constar que les aportacions que Generalitat i Diputació s'ingressarien directament als comptes de Niceria a Banca March. En els documents fins i tot hi constaven firmes fictícies de l'alcalde, l'interventor i el secretari municipal a més del segell de l'ens per donar-los més credibilitat davant del banc.

D'altra banda, en els certificats d'obra, també s'hi van col·locar els números de compte de l'empresa a Banca March, dada que no constava en les còpies que van quedar en poder del consistori. Amb tots els documents, «no concordants amb la realitat», diu el fiscal, van dirigir-se a March per aconseguir els diners. Això va passar el novembre i el desembre del 1999. Quan van vèncer les factures, Banca March es va dirigir a l'Ajuntament per cobrar però aquest no ho va abonar perquè ja estaven pagades. En el cas del certificat 4, en realitat Niceria havia endossat la factura a Bancaja i l'Ajuntament va pagar les obres amb tres talons entre el juny i setembre d'aquell amb el compromís que l'empresa els entregués a Bancaja. Mai van arribar a Banca March. En el cas número 5 només s'especifica que l'import havia estat endossat a una altra empresa, no implicada en el cas i que al seu torn ho havia endossat al Banc Central Hispano.

En un altre cas, el Consell Comarcal del Solsonès va adjudicar les obres de millora de dos camins a Niceria. Tot i això, va ser Hormigones Bergadán qui va obtenir un total de 8.039.616 pessetes (48.319 euros) en dos crèdits de la seva pòlissa amb March. L'empresa va presentar documents al banc per cedir-li uns ingressos que teòricament li havia cedit Niceria. Quan el banc es va dirigir al Consell, es va trobar que aquest ja les havia abonat directament a Niceria.

Els altres casos que consten en la causa i en la qual els acusats van actuar de manera similar són les obres d'abastament i distribució d'aigua a Coforb 1a fase, adjudicades per l'Ajuntament de Capolat a Forbosa -empresa que també està acusada en el procés- i per les quals Hormigones Bergadán hauria demanat pòlisses de crèdit, que el banc mai va cobrar. A més es dona la circumstància que l'obra la va acabar fent una altra empresa.

Els acusats també haurien usat mètodes similars en un contracte de l'Ajuntament de Solsona per pavimentar carrers el 1999 i els aparcaments del parc de neu de Saldes.