Desmantellen una gran plantació de marihuana en una nau d'Esparreguera

Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat ciutadana de Martorell juntament amb la Policia Local d'Esparreguera han desmantellat aquesta setmana una gran plantació de marihuana en una nau industrial d'Esparreguera on hi havia més de 3.000 plantes. En concret, van detenir dos homes de nacionalitat noruega i bosniana, de 59 anys i veïns de Salou, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues. El jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs.

Els fets van tenir lloc el 13 de gener a la matinada, quan la Policia Local va alertar els Mossos d'una plantació de marihuana en una nau industrial del municipi. Els agents es van adreçar al lloc i van comprovar que a la nau, on van localitzar dues persones, hi havia una plantació presumptament de marihuana. De fet, tota la nau estava plena de cultius i de material destinat a aquesta finalitat. Els agents, davant les evidències, van accedir-hi i van detenir els dos homes com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de dogues.

L'endemà, sota la tutela del Jutjat d'Instrucció 7 de Martorell, els investigadors van entrar a la nau, on es van comissar més de 3.000 plantes de marihuana en diferents fases de creixement i vint bosses amb cabdells envasades al buit, amb un pes total aproximat de vint quilograms. Així mateix es van comissar planters en hivernacles, una màquina professional de tancament al buit i una macroinstal·lació per al cultiu, valorada en uns 120.000 euros.

Els investigadors calculen que la substància intervinguda en forma de cabdells devia tenir un valor al mercat negre d'uns 35.000 euros i, en relació amb les plantes de marihuana comissades, tindrien un valor en el mercat negre de més de 120.000 euros.