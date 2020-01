Enxampats a Berga dos homes intentant adquirir medicaments amb receptes falses

La Policia Local de Berga ha obert diligències penals a dues persones per presumptament falsificar receptes mèdiques. Segons ha explicat l'Ajuntament, a través d'un comunicat, els fets van tenir lloc el passat 16 de desembre quan van rebre l'avís d'una farmàcia de que dues persones havien intentat adquirir diversos medicaments mitjançant l'ús de receptes mèdiques aparentment falses. La descripció facilitada pel personal del comerç va permetre la ràpida identificació de les persones. Els agents de policia van escorcollar el vehicle en el qual viatjaven i van decomissar un total de 17 receptes falsificades, tres caixes del medicament Rivotril, diners en efectiu i una navalla de tipus papallona.

Els denunciats han estat acusats d'un presumpte delicte de falsificació documental per tinença de receptes falses. En paral·lel, la policia també els ha denunciat, per la via administrativa, per possessió d'una arma blanca.