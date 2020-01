Jutgen un traficant que rebia droga a l'oficina de Correus de Montbui

L'Audiència de Barcelona jutjarà la setmana que ve A. R. D., que va ser enxampat a l'oficina de Correus de Santa Margarida de Montbui, on presumptament va anar recollir un paquet procedent de Colòmbia ple de cocaïna. Segons l'escrit de fiscalia, l'acusat va recollir un paquet, el 18 de febrer del 2017, amb tres llibres de cuina que tenien un doble fons on hi havia la droga. La cocaïna, segons fiscalia, tenia un valor de 27.720 euros. Abans de l'arribada del paquet a l'oficina, el servei de duanes de Barajas ja havia detectat que contenia droga i se'n va fer un seguiment fins a ser entregat al destinatari. El ministeri públic demana per a ell 5 anys i mig de presó i un a multa de 83.160 euros.