Un menor és atropellat quan creuava a les Bases de Manresa

Ambulàncies al punt on va tenir lloc l'atropellament arxiu particular

Un menor d'edat va resultar ferit de caràcter menys greu en ser atropellat per un turisme, ahir al matí, a l'avinguda de les Bases de Manresa, just a la cruïlla amb el carrer de Ramon Iglesias, on hi ha la Fundació Universitària del Bages (FUB). L'accident va tenir lloc quan faltaven pocs minuts per a les 8 del matí.

El noi travessava l'avinguda de les Bases quan un vehicle que circulava per la via el va atropellar.

El menor va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides de caràcter menys greu. Es van desplaçar fins al lloc dels fets efectius de la Policia Local de Manresa i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).