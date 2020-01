Un foc afecta part de la coberta d'un edifici de Solsona

Els veïns d'un bloc d'habitatge del carrer Llobera no han pogut passar la nit a casa després que un incendi afectés part de la coberta i un fals sostre de l'edifici. Segons han explicat fonts dels bombers, van rebre l'avís a les 23:40h d'aquest divendres i un total de quatre dotacions hi van treballar durant dues hores. Arran dels fets, el bloc, de quatre plantes d'altura, va quedar sense subministrament i els veïns van decidir no passar-hi la nit.