Els lladres roben en una casa d'Avià i en una de Casserres amb poques hores de diferència

d. c.

Estat en què va quedar una de les habitacions d. c.

Els lladres han tornat a actuar al Berguedà i dijous passat, entre la tarda i el vespre, van entrar en almenys una casa d'Avià i una altra de Casserres, d'on es van emportar diners i joies, segons van confirmar fonts dels Mossos d'Esquadra.

En el cas d'Avià, la casa on van entrar els lladres és al carrer Francesc Macià, i Santiago Vilar mostrava l'estat en què els lladres li havien deixat la casa, completament regirada i amb danys considerables a l'habitació, on van destrossar-li un armari i la caixa forta a cops de mall, a més del fet que se'n van emportar objectes amb important valor sentimental. A la casa hi havien accedit a través d'una finestra del primer pis que dona a una zona de camps.

Els lladres hi van entrar aquest dijous a la tarda quan els veïns havien sortit a fer unes compres i van estar entre dues i tres hores a fora.

Vilar explicava ahir en declaracions a aquest diari que havia decidit fer públic el seu cas perquè «ara ens ha tocat a nosaltres però demà li pot tocar a un altre» i assegurava que els Mossos li havien dit que «no van mirant a un lloc específic, sinó que quan veuen el lloc més fàcil i còmode, sigui una casa o un pis, hi entren».

L'afectat reclama que es millori la seguretat i també la instal·lació al municipi de totes les càmeres de seguretat que siguin necessàries. Amb les càmeres «només ha de témer el qui vingui a fer mal. A qui vingui amb bona voluntat no li passarà res», afirma l'afectat.

La instal·lació de càmeres és una qüestió que el consistori avianès ja ha exposat als veïns arran de robatoris que s'han comès els darrers mesos al municipi. Regió7 ja va explicar, el 23 de maig passat, que els lladres havien entrat en dues cases del municipi en una sola nit. Més endavant, el 22 d'octubre, el lladres van entrar en un altre habitatge del mateix municipi.

Dijous d'aquesta mateixa setmana, entre la tarda i la nit, segons van explicar fonts dels Mossos d'Esquadra, un altre habitatge del Berguedà, en aquest cas a Casser-res, també va ser objecte d'un robatori. En aquest cas, segons les fonts consultades, els lladres hi van accedir a través d'una finestra del terrat de la casa.