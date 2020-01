Els motoristes morts a les carreteres de la regió central passen d'un a vuit en un any

El Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra van mostrar ahir la seva preocupació per l'increment de motoristes morts a les carreteres de la Catalunya Central durant el 2019. L'any passat, un total de 8 motoristes van perdre-hi la vida, una xifra molt superior a la de l'únic motorista mort que hi va haver al llarg del 2018. A més a més, la meitat d'aquests motoristes van perdre la vida a l'Anoia i els motoristes van ser protagonistes dels dos únics accidents mortals que hi va haver a les carreteres de la comarca del Solsonès.

L'any passat, les carreteres de la regió central (Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Moianès, Osona i Solsonès) van registrar un total de 26 morts en accident, una xifra idèntica a la de l'any anterior. Si s'hi sumen les víctimes en vies urbanes, la xifra s'eleva a 32 morts, un més que el 2018. En la presentació de les dades d'accidentalitat a les comarques centrals corresponents al 2019, el director del SCT, Juli Gendrau, va mostrar la seva preocupació pel fet que el 38,5% dels morts en accident el 2019 són de col·lectius vulnerables, entre els quals hi ha els 8 motoristes, un ciclista i un vianant.

El mateix Gendrau va qualificar aquestes dades de «preocupants» i va anunciar campanyes en aquest àmbit davant l'increment de vendes de motocicletes de l'any passat i el previst per a enguany, fet que suposarà, també, més vehicles d'aquest tipus a les carreteres.

Per la seva banda, i davant d'aquesta situació, Avel·lí Garcia, cap de la unitat de trànsit dels Mossos d'Esquadra a la regió central, va assegurar que durant la primavera «tenim previst accentuar el patrullatge» per evitar que hi hagi motoristes que «s'agafin les carreteres de la CatalunyaCcentral com si fos un circuit», però «sense la voluntat de criminalitzar tot el col·lectiu».

Més enllà del col·lectiu de motoristes, de cara a l'any que comença, els Mossos d'Esquadra incrementaran els controls per radar a les carreteres per dissuadir de les altes velocitats i també es faran més patrullatges d'alta visibilitat per evitar que persones sota els efectes de l'alcohol i les drogues agafin el cotxe o que els conductors utilitzin el mòbil quan circulin per la carretera.

«Farem tants controls com siguis possibles», va assenyalar Juli Gendrau.