Importants afectacions a la R4 per un atropellament a l'estació de plaça de Catalunya

Els trens de la R1, R3, R4, R12 i RG1 circulen amb importants afectacions per l'atropellament d'una persona a l'estació de plaça de Catalunya aquest dilluns al matí, segons informa Renfe.



Els trens circulen desviats per Passeig de Gràcia per no col·lapsar l'entrada a Barcelona de les línies afectades. Els serveis de les línies R2 sud i R2 nord també han quedat afectats de retruc.





.@rodalies informa:

Per atropellament d'una persona a l'estació de Plaça Catalunya es produiran importants afectacions a les línies @rod1cat, @rod3cat i @rod4cat — Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2020