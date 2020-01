Mor un ciclista, veí d'Avià, en caure de la bicicleta mentre feia una excursió

Un ciclista va morir ahir al matí en caure de la bicicleta mentre feia una excursió. La víctima és Aleix Costa, veí d'Avià i nascut a Guardiola de Berguedà, on era molt conegut. Segons fonts coneixedores de l'accident, l'home havia sortit a fer una ruta amb amics i mentre circulava per un corriol entre Avià i Puig-reig va tenir una caiguda que va resultar mortal. Quan van arribar els Serveis d'Emergències, alertats pels seus acompanyants, ja no van ser a temps de salvar-li la vida. De fet, hi va haver d'anar el jutge per fer l'aixecament del cadàver.



Els fets van tenir lloc ahir al matí i fins al punt de l'accident es va desplaçar, segons les fonts consultades per aquest diari, un helicòpter dels Bombers. Costa feia prop de deu anys que vivia a Avià, on residia amb la seva parella i els seus dos fills, de 6 i 9 anys. La víctima era una persona molt coneguda a Guardiola de Berguedà, on continuava molt vinculat. Els seues pares tenen un conegut establiment de mobles en aquesta població de l'alt Berguedà i, a més, era nebot de l'exalcalde del municipi. Les mateixes fonts asseguraven ahir a la nit que no se sabia l'hora i el lloc del funeral.