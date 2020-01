Un periodista de Gironella és agredit quan li intenten robar el mòbil a Barcelona

El periodista de Gironella Robert Calvo va ser víctima d'un robatori molt violent a Barcelona la nit del 15 al 16 de gener. Calvo, que treballa a l'emissora de ràdio Onda Cero i actualment resideix a Barcelona, ha denunciat a través de les xarxes socials que un jove li va intentar robar el telèfon mòbil i al negar-se a donar-li, aquest li va començar a propinar cops de puny i puntades de peu.

Calvo ha detallat la successió dels fets en declaracions a Regió7. El periodista berguedà explica que es dirigia cap a casa seva, i quan es trobava en un punt ja passada la Rambla del Raval va notar que algú anava enganxat al seu darrera. Ell es va girar pel costat esquerra per veure què passava mentre pel costat dret se li va aparèixer un individu que li va exigir que li donés el seu telèfon mòbil. «Li vaig dir que era meu i em va clavar un cop de puny a l'ull i em va començar a donar puntades de peu», explica el periodista, que arran dels cops va acabar a terra.

Calvo portava una bandolera que el lladre se li va emportar després d'arrencar-li però per sort, mentre passaven els fets, havia tingut temps de posar el telèfon mòbil a la butxaca de manera que finlament el lladre no li va robar. A la motxilla, diu, hi portava les claus i alguns objectes personals. Quan va incorporar-se, a la zona hi havia cinc o sis nois més que no es va ni immutar, diu el periodista, que sospita que el protegien. A més, afegeix que quan ell va començar a cridar «policia, policia», aquests joves es van acosegar a ell, va dir que no s'havien emportat el telèfon mòbil, se li van apropar encara més i van intentar assetjar-lo fins que va aconseguir separar-se d'ells i va aconsegiur telefonar al 112.

Després va ser atès pel SEM, va anar a un ambulatori i també va ser atès pels Mossos d'Esquadra, que segons explica, li van dir que fets com aquests passen tot sovint. També remarca que va poder descriure al lladre i que està a l'espera de si es fa alguna detenció d'algú que respon a la mateixa descripció per tal de poder participar en una roda de reconeixement i, si es dona el cas, identificar-lo.

D'altra banda, el periodista es mostra satisfet de la resposta de l'Ajuntament de Barcelona, ja que segon explica s'han dirigit a ell i els serveis socials del consistori també s'han posat a la seva disposició.