Detenen quatre veïns de Manresa per intentar robar en un immoble

La Policia Local de Manresa va detenir ahir a la matinada quatre homes, de 33, 24, 23 i 19 anys, i veïns de la ciutat, per un presumpte delicte de robatori amb força. Segons fonts policials, els fets van tenir lloc a les 4 de la matinada quan van rebre una trucada d'un veí de la Sagrada Família que veia com quatre individus intentaven forçar una porta. Un cop al lloc, els agents van veure tres individus en un cotxe, que s'amagaven, i un altre a sota del vehicle que portaven eines usades en robatoris. A la porta de l'edifici hi havia marques d'una pota de cabra que coincidia amb la que portaven els arrestats.