El Patronat de Montserrat denuncia l'obertura d'una via d'escalada sense permís

El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha denunciat, a través de les xarxes socials, l'obertura d'una via d'escalada a la Roca Foradada. La via, difosa a través de les xarxes socials pels seus creadors i batejada com a 'Ma Àngels Albert', hauria estat oberta el passat 14 de gener.

Des del Patronat recorden, en la mateixa piulada, que per obrir, equipar, restaurar o reequipar vies d'escalada cal una autorització prèvia. L'entitat ha informat dels fets al cos dels Agents Rurals per tal que procedeixin a la seva desequipació.