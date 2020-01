Accepta mig any de presó per haver agredit dues persones a l'exteriorde la Stroika

Un home processat per agredir dues persones al polígon dels Dolors de Manresa, a l'exterior de la discoteca Stroika l'agost del 2018, ha acceptat una condemna de sis mesos de presó però podrà evitar entrar-hi sempre que no delinqueixi en el termini de dos anys i pagui les indemnitzacions pactades amb les víctimes.

Segons recull la sentència dictada arran de l'acord de conformitat a què van arribar les parts, a quarts de 8 del matí del 27 d'agost del 2018, l'acusat, Francisco J. R. V., es va aproximar a la víctima i li va clavar un cop de puny a la cara, cosa que la va fer caure a terra en una zona on hi havia vidres. Un cop va ser a terra, l'acusat la va seguir colpejant fins que una amiga de la víctima es va apropar a l'acusat per apartar-l'en i aquest li va clavar una empenta que també la va fer caure. Arran de les agressions, la víctima principal va resultar amb diverses lesions que van requerir tractament quirúrgic, mentre que l'amiga es va fer un esquinç al turmell esquerre.

Per aquests fets, a part de la condemna a presó que l'autor dels fets en principi no haurà de complir, ha d'indemnitzar la víctima principal amb 3.420 euros més interessos i a l'amiga l'ha d'indemnitzar amb 360 euros, i totes dues amb pagaments fraccionats en 24 mensualitats.

En el cas que no ho faci, la sentència diu de manera expressa que entrarà a la presó. A més a més, el condemnat haurà de fer front a una multa amb una quota de cinc euros diaris durant un mes, xifra que equival a un total de 150 euros.