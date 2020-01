Un llamp provoca un incendi en una casa de Moià

Un casa s'ha incendiat aquesta matinada al carrer del Camí Ral de Moià per culpa de la caiguda d'un llamp, una més de les conseqüències del pas del temporal Glòria per la Catalunya Central.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 4.00h de la matinada, les flames s'han concentrat i han calcinat la segona planta de l'edifici. En aquells moments no hi havia cap persona a l'interior i no s'han hagut de lamentar ferits.

Cinc dotacions dels Bombers han treballat per apagar-lo, objectiu que han aconseguit a les 5.20h de la matinada, quan s'ha donat el foc per controlat. La planta baixa de l'edifici no ha estat afectada i només hi ha arribat el fum de l'incendi.