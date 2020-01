S'enfronta a dos anys de presó per envestir un altre cotxe quan circulava en sentit contrari per la C-55 a Manresa

Una conductora, M. D. M. C., s'enfronta a una petició de la fiscalia de dos anys de presó presumptament per haver provocat un accident en què quatre persones va resultar ferides després que circulés al llarg de 2,2 quilòmetres en sentit contrari per la C-55, al terme municipal de Manresa.

Segons consta en l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, els fets van passar el 19 de desembre del 2016, quan la conductora es va incorporar a la C-55 al punt quilomètric 28 (la rotonda de la comissaria dels Mossos i de l'hipermercat Carrefour) i va circular per la variant de Manresa -que ja estava desdoblada- en sentit Berga-Solsona per un dels carrils en els quals la circulació correcta és en sentit Barcelona.

Després de circular aproximadament 2,2 quilòmetres en direcció contrària, pel tram de la variant entre el nus del Guix i l'accés a Viladordis, la conductora va xocar contra un altre vehicle que anava en la direcció correcta i que malgrat que va frenar i va fer un gir amb el volant no va poder evitar la col·lisió.

Com a conseqüència de l'impacte, la conductora del vehicle que circulava en el sentit correcte i tres menors que viatjaven al mateix vehicle resultar amb lesions de diversa consideració.

Per aquests fets, la fiscalia demana una pena de presó de dos anys per a la conductora i la privació durant un període de sis anys del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors durant un total de sis anys.

La fiscalia també reclama que indemnitzi les víctimes amb diferents quantitats, en funció de les lesions que van patir. Així, per a la conductora, demana que la indemnitzi amb 1.200 euros per les lesions i 830 euros més per les seqüeles. Per a un dels menors, demana 450 euros per les lesions i 3.688 euros per les seqüeles. Per a un altre menor reclama que se l'indemnitzi només per lesions amb un total de 450 euros i, finalment, per a l'última menor que viatjava en el turisme reclama 12.330 euros per les lesions que va patir i 3.664 euros més les seqüeles que li han deixat les lesions.

Les indemnitzacions sumen un total de 22.612 euros, a les quals caldrà afegir-hi, si finalment el jutge les concedeix, els interessos legalment generats des que va tenir lloc el sinistre.

La vista oral del judici està assenyalava per a aquest matí al Jutjat Penal número 1 de Manresa.