Localitzen sense vida l'home desaparegut a Jorba

Veïns de Jorba han localitzat sense vida fora del seu vehicle l'home que ha desaparegut aquest matí al municipi. Després de donar l'avís als serveis d'emergències, aquests han accedit fins on estava el cos, al riu Anoia, i han pogut comprovar que estava mort. Estava a un quilòmere del nucli. Encara no s'ha localitzat el cotxe. Es tracta del forner del municipi, que havia passat pel camí tot just abans que el tanquessin per qüestions de seguretat, segons han explicat veïns de la zona. És el marit d'una regidora de l'Ajuntament. Continua la recerca d'un mariner mercant a Palamós i d'un home desaparegut des de dimecres a Cabacés (Priorat). Amb aquesta de Jorba ja són dues les víctimes pel temporal a Catalunya.

L'alcalde de Jorba, David Sànchez, s'ha mostrat consternat després de conèixer la notícia. En declaracions a ACN, ha explicat que l'home, forner a Jorba, havia anat a Tous a dur el pa com cada matí. Ho ha fet pel camí rural que uneix els dos municipis i que el consistori ha tancat preventivament, aquest matí, per la pujada del nivell del riu. La víctima, però, havia passat abans.

Pel que fa a les causes, el batlle creu que "és aviat". L'home ha estat trobat fora del vehicle, el qual, a hores d'ara, encara no s'ha localitzat. Les hipòtesis amb les quals ara treballen, afegeix, assenyalen a què es podria haver acumulat material, com ara branques, "i podria haver sobrevingut una quantitat important d'aigua".



Marit d'una regidora



La víctima és el marit d'una regidora de l'equip de Govern a Jorba, motiu pel qual, ha reconegut Sànchez, es trobaven doblement afectats. El seu cos, sense vida, l'han trobat uns veïns del municipi