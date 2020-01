L'església de Santa Maria d'Igualada acollirà demà el funeral de Jaume Teixé

El funeral per a Jaume Teixé Aribau, el forner de Jorba que va morir aquest dijous engolit pel riu Anoia se celebrarà aquest dissabte a l'església de Santa Maria d'Igualada. El funeral per a Teixé, de 54 anys d'edat, tindrà lloc a les 11 del matí.

Teixé va desaparèixer aquest dijous al matí quan anava amb el seu vehicle de Jorba a Sant Martí de Tous, a portar el pa com feia cada matí. L'aigua es va emportar el seu vehicle quan travessava i un gual del riu Anoia just abans que el tallessin al trànsit. Al no respondre al telèfon mòbil, ja a primera hora del matí es va alertar els serveis d'emergències i tant voluntaris com bombers, Mossos d'Esquadra i Agents Rurals van iniciar la seva recerca. El van trobar hores després, cap al migdia, un grup de voluntaris al riu, a l'exterior del seu vehicle, que els agents rurals van localitzar hores més tard al mateix riu Anoia.

Teixé era molt conegut tant al poble, on era l'únic forner, com també a la comarca. A més, durant vuit anys, del 2011 al 2019 va ser regidor de l'equip de govern d'Argençola, municipi on s'han decretat dos dies de dol oficial. Teixé tenia un fill i una filla i estava casat amb Sílvia Escura, primera tinent d'alcalde de Jorba. Precisament, l'Ajuntament de Jorba va decretar, el mateix dijous tres dies de dol oficial. La bandera oneja a mig pal i s'han suspès tots els actes oficials.