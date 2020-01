La borrasca deixa danys valorats en 50 milions en mig miler de municipis

La borrasca Glòria, la més extensa i devastadora que ha sacsejat Catalunya en anys, ha afectat més de 500 municipis, la meitat dels que hi ha a tot el territori, i ha provocat danys que superen els 50 milions d'euros, segons les primeres estimacions.

Per això, després de quatre dies d'«insòlit i extraordinari» temporal, que ha causat quatre morts, la Generalitat ja prepara una estratègia coordinada amb l'Estat amb l'objectiu de restablir la normalitat «al més aviat possible» i revertir els estralls d'un episodi que ha segat quatre vides, ha deixat un desaparegut i ha castigat durament el delta de l'Ebre i la costa catalana.

D'acord amb el primer balanç de la Generalitat, que va divulgar ahir la consellera de Presidència, Meritxell Budó, la tempesta ha causat destrosses a 492 escoles valorades en 10 milions d'euros, mentre que les reparacions en ports, litoral i carreteres que haurà de dur a terme el departament de Territori i Sostenibilitat pugen a uns 20 milions d'euros.

A aquestes xifres també s'hi sumen els 9,5 milions d'euros que els ajuntaments del delta de l'Ebre calculen que necessitaran per revertir la catàstrofe després que el mar hagi penetrat gairebé quatre quilòmetres terra endins, i hagi malmès 3.300 hectàrees de cultius i arrencat l'arròs de pràcticament tot una banda de la zona humida.

A Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau va anunciar que sol·licitarà que el litoral de la ciutat -les platges s'han reduït una mitjana d'un 30%- sigui declarat zona catastròfica i ha estimat en més de 12 milions d'euros els efectes de la tempesta sobre la capital catalana.

La jornada d'ahir va servir, per tant, per fer una primera anàlisi de la situació provocada per la borrasca, el que ha portat el director de l'Àrea d'Abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Molist, a donar les primeres explicacions sobre la gestió dels pantans.

Molist va assegurar que no es va desembassar més aigua abans del temporal perquè les previsions «eren incertes» i hi havia un «resguard molt important» que creien suficient, una versió que també va defensar el conseller de Territori, Damià Calvet.

D'altra banda, amb el temporal donat ja per extingit, la Generalitat ha informat que crearà un grup de treball la setmana que ve per coordinar les conselleries en la gestió de la recuperació dels danys, una tasca per a la qual ha demanat l'ajuda de Govern. També ha proposat liderar un «espai de coordinació» amb l'Estat, les diputacions i les administracions locals per fer front a l'escenari de «postemergència», recuperar «com més aviat millor» la normalitat als municipis i obtenir una avaluació exhaustiva dels danys.

Per la seva banda, la Delegació de Govern a Catalunya va sol·licitar a tots els alcaldes dels municipis afectats que li enviïn una valoració dels danys perquè el pròxim Consell de Ministres els analitzi i posi en marxa els mecanismes d'ajuda.