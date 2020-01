Malestar entre alcaldes per la gestió de la riuada al Llobregat

La gestió de l'avinguda del riu Llobregat ha generat malestar entre els alcaldes de les poblacions més afectades per les inundacions que ha provocat el desembassament de la Baells, que en el cas del Bages han estat Sallent i Castellbell i el Vilar.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, assegurava que demanaran explicacions i responsabilitats a les administracions superiors per la manera com es va gestionar la sortida d'aigua de la Baells i pel fet que inicialment se'ls va informar que, malgrat que hi hauria una pujada del nivell del riu, no era previst que assolís les dimensions que finalment va acabar tenint.

Una situació similar és la de Castellbell i el Vilar. La seva alcaldessa, Montserrat Badia, també criticava la forma com s'havia gestionat la informació amb el consistori. A Castell-bell, explica que van fer guàrdia tota la nit i, quan en principi la situació ja havia de ser de baixada, es van trobar amb una pujada sobtada del cabal del riu que va acabar inundant les cotes més baixes. De fet, assegura que va ser ella mateixa qui va acabar trucant al Cecat perquè «feia la sensació que ningú sabia el que estava passant dijous, i encara més comparat amb el dia anterior» quan havien rebut nombrosos avisos.

D'altra banda, ahir també feien balanç de la situació. Tant Ribalta com Badia celebraven que ni a Sallent ni Castellbell s'haguessin hagut de lamentar danys personals. Pel que fa als materials, Badia explicava que a Castellbell s'hauran de centrar en tasques de neteja de les vies que va inundar l'aigua i també de les esllavissades que hi ha hagut en carrers i carreteres que donen accés a diferents nuclis del municipi i situava en uns 50.000 euros el cost que tindran les diferents tasques que s'han de portar a terme. De la neteja, explicava Badia, se'n cuidarà l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i, de fet, ahir, responsables d'aquest organisme i ella mateixa ja van visitar zones afectades. A més, ahir mateix, el consistori va anunciar que aprovarà una declaració d'emergència en el proper ple municipal per acollir-se a les ajudes per reparar les nombroses destrosses i incidències causades per la borrasca.

Pel que fa a Sallent, Ribalta explicava que la inundació havia provocat danys importants a nombrós mobiliari urbà de les zones que van quedar submergides i que caldrà substituir elements com bancs i fanals. De tota manera, es mostrava satisfet per com havien funcionat les mesures preses pel mateix consistori tancant accessos a zones inundables i també advertint els veïns dels punts que es consideraven més perillosos del risc que podia tenir deixar el cotxe a les zones inundables. També celebrava i agraïa la resposta que havia tingut la crida per trobar voluntaris per desallotjar la protectora d'animals, que perillava de quedar inundada pel Llobregat. Per precaució s'havia tancat el camí de Cabrianes, des d'on s'accedeix a les instal·lacions.

D'altra banda, pel que fa a l'afectació a la xarxa d'aigua potable, va explicar que des d'ahir al migdia ja s'havia recuperat la normalitat. L'alcalde també detallava que finalment no va ser necessari tallar el servei d'aigua a tota la població i que la principal afectació s'havia concentrat a les zones més elevades del municipi, com el barri de la Verge de Fussimanya, ja que es va perdre pressió en el subministrament.