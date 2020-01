Renfe posa un bus fins a Puigcerdà que allarga dues hores el trajecte

Renfe va restablir al llarg de la jornada d'ahir alguns serveis ferroviaris que s'han vist afectats pel temporal, com el de l'Hospitalet-Vic, tot i que encara persisteixen talls i dificultats, com les que hi ha entre Vic i Puigcerdà.

La companyia ferroviària ha fet aquest matí un nou balanç de l'estat de la seva xarxa, que ha patit greus afectacions i desperfectes a causa de la borrasca Glòria, que ha suposat la caiguda d'arbres, allaus i el risc de desbordaments per la crescuda de rius.

Segons va informar Renfe, els seus equips estan treballant per recuperar la xarxa, ja que els danys encara són significatius en diferents línies i punts.

A les dues d'ahir al migdia es va restablir la circulació entre l'Hospitalet i Vic, mentre que en el tram Vic-Puigcerdà encara hi ha un servei alternatiu per carretera.

Per als trens amb destinació Puigcerdà s'ha establert un servei alternatiu per carretera per facilitar la mobilitat i Renfe demana als passatgers que tinguin en compte que el temps de recorregut pot augmentar més de dues hores per la dificultat de mobilitat de la zona i que no es pot precisar la freqüència ni horari de pas per les estacions.

En les línies R1 i RG1, entre Malgrat (la Selva) i Blanes (la Selva) no hi ha servei per la caiguda del pont ferroviari al seu pas pel riu Tordera i entre Blanes i Maçanet hi ha trams de la via desfalcats.