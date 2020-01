«Fins divendres no vam tornar a aparcar els cotxes al pla de prop del riu on els estacionem»

«Va venir la Policia Local i ens va dir que aparquéssim els cotxes a un altre lloc perquè el nivell del riu creixeria de forma important», explicava ahir Fermina Muñoz, que fa 13 anys que viu en un conjunt de cases al costat de la carretera que connecta Castellbell i Monistrol de Montserrat. Ha pogut salvar el seu hort, que és a l'altre cantó de la carretera, però va tenir un bon ensurt en veure, dijous, com l'aigua del riu creixia com mai abans havia vist i s'enduia canyes i més vegetació. «Vam treure els cotxes immediatament, i fins divendres a la tarda no els vam tornar a estacionar al lloc de sempre, un pla al marge de la car-retera que hi ha just davant de casa, i que és a prop del riu».

Al marge hi havia altres horts com el seu dels quals no queda ni rastre. A pocs minuts en cotxe, a l'antiga colònia de la Bauma, els efectes dels aiguats eren ahir tema de conversa entre els clients d'un bar mentre feien el vermut. Una treballadora de l'establiment, Carmen Soler, ensenyava algunes imatges que va enregistrar de la crescuda del riu. «Em vaig espantar perquè l'aigua gairebé va passar per sobre del pont», explicava. Al bar afirmaven que fa un mes van lliurar a l'Ajuntament firmes dels veïns perquè netegessin l'entorn fluvial, ple de canyes.