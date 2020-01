Un home va a judici per animar al seu amant a suicidar-se a Barcelona

El fiscal demana presó per a un home després d'induir al seu amic a posar fi a la seva vida un cop havia firmat un segur. Suposadament li va anar minvant la moral fins que va aconseguir que es suïcidés després de fer-li signar un any abans una pòlissa d'assegurances al seu favor. La víctima era insegura, inestable i dependent.

Enrique T. A., amb qui mantenia relacions sexuals, és una persona segura de si mateixa, egocèntrica i amb tendència al perfeccionisme. A l'Audiència de Barcelona es reviurà aquest dilluns aquesta història en un inusual judici. El fiscal reclama per a Enrique T. A. quatre anys i sis mesos de presó per un delicte d'inducció al suïcidi i un any més de presó per estafa en grau de temptativa, a més del pagament d'una indemnització de 250.000 euros per als pares del mort.

Enrique era 15 anys major que ell. Es van conèixer durant el 2010 a Barcelona, on els dos vivien, segons el relat de l'acusació pública. Mai van ser parella, però el seu contacte era diari, tant en persona com a través de converses telefòniques o missatges de mòbil. La seva relació cada vegada era més intensa, fins al punt que el 5 d'abril del 2013, l'acusat va convèncer a la víctima perquè signés una pòlissa d'assegurança de vida al seu favor per 499.000 euros.

En el contracte es va incloure aquesta clàusula: "En cas de mort per suïcidi el primer any del segur no es cobrarà el capital assegurat. En cas que la mort per suïcidi succeeixi una vegada finalitzat el primer any, el beneficiari té dret a cobrar l'import assegurat".

La justificació esgrimida per l'imputat en les negociacions amb l'asseguradora era que anava a constituir una societat amb tres socis i que ell anava a aportar els fons, per la qual cosa volia tenir la seguretat que si a un del seu companys li passava alguna cosa, ell recuperaria els diners. Des del dia en què es va signar l'assegurança, fins al 14 de juny del 2014, quan va ser trobat mort el seu amic íntim, no hi ha constància que l'acusat hi hagués constituís una empresa, detalla la fiscalia.

Assetjament psicològic

A partir de desembre del 2013, Enrique T.A., en "desenvolupament del pla que havia creat encaminat a decantar l'estat de preocupació" del seu amant "cap a un estat depressiu", i "sabent la decisiva influència que tenia sobre la seva voluntat", va començar a realitzar-li "contínues manifestacions" com ara "estàs depressiu" o "no et deprimeixis, sempre estàs igual", entre altres. Tot això amb la finalitat d'exercir sobre el seu amant un control de les seves activitats diàries.

Al març del 2014 tot va canviar. L'home va explicar a l'acusat que havia conegut a un noi i que estava il·lusionat, explicant-li els contactes que mantenia amb ell. Al mes següent, a l'abril, sent pròxima la data del venciment del primer any del segur, Enrique T.A. va començar a intensificar les seves preguntes sobre aquesta relació. "Haig de dir-te una cosa, però et doldrà; ell no estava de festa, no està interessat en tu, i et farà molt de mal, talla amb ell o sofriràs; ell no et vol", li va dir.

L'imputat va seguir després amb el seu pla per a portar al seu amant "cap a un estat depressiu". A causa d'aquest "assetjament psicològic", incideix l'acusació, el noi va verbalitzar la seva intenció de suïcidar-se: "Estic pensant a treure'm la vida€i desaparèixer d'aquest món, no estic a gust...no em vol ningú". Aquesta idea li va rondar pel cap dies i dies. El 14 de juny del 2014, els Mossos el van trobar mort en el seu habitatge. Va morir per la ingesta de fàrmacs i alcohol.