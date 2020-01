L'Ajuntament aprovarà un pla d'aiguats més concís

L'Ajuntament de Sallent vol disposar d'un pla d'aiguats més concís en què s'expliciti més detalladament com cal actuar davant una emergència com la de dijous. «En les properes setmanes passarà pel ple i ho aprovarem», destaca l'alcalde de Sallent. Al document es detallarà, per exemple, els veïns que s'han d'avisar, qui ho ha de fer i el termini de temps en què s'han d'executar les comunicacions.

Per altra banda, Ribalta continuava dient ahir que encara espera explicacions de part de representants de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sobre per què no va rebre informació més precisa un cop van obrir les comportes de l'embassament de la Baells i els seus responsables ja sabien que el riu Llobregat augmentaria de cabal. I és que l'Ajuntament no sabia que el creixement del riu seria tan important.

A més, l'Ajuntament de Sallent vol demanar a l'ACA que faci un manteniment més curós de l'entorn del Llobregat perquè hi ha moltes canyes a la llera que han propiciat que els danys materials al municipi siguin importants. «Haurem de demanar ajuts a administracions superiors perquè no sabem la xifra exacta dels desperfectes, però segur que són de centenars de milers d'euros», destaca l'alcalde. La inundació va provocar importants danys al mobiliari urbà, com bancs i fanals, de les zones que van quedar submergides i que caldrà substituir per elements nous.