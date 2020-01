L'estat de Tennessee aprova una llei que permet negar l'adopció a parelles homosexuals

El governador de Tennessee, Bill Lee, ha signat aquest dissabte una polèmica llei contra el col·lectiu LGTBI que permet a les agències negar l'adopció a qualsevol persona que violi les seves "conviccions morals i religioses".

Els més crítics amb aquesta llei han assenyalat que permet que els pares que volen adoptar un nen siguin rebutjats per les agències, mentre que els defensors de la mateixa han al·ludit al fet que es basa en la llibertat religiosa.

"És alarmant que el governador hagi signat una llei que perjudicarà els nens de Tennessee", ha afirmat el president de la campanya de Drets Humans, Alphonso David, al diari 'Daily News'. "Els polítics han de protegir tots els ciutadans, no només uns pocs", ha assenyalat, al que ha afegit que ara Tennessee tindrà la "vergonyosa distinció" de ser el primer estat a aprovar una llei contra el col·lectiu LGTBI.

Així, els pares podran ser rebutjats per les agències d'adopció si ofereixen un seguit de raons basades en les seves conviccions i creences religioses.

"Aquesta llei no millora la cura dels nens, redueix el nombre de futurs pares i és un intent descarat de discriminació contra el col·lectiu LGTBI", ha indicat David.

Per la seva banda, el director executiu del projecte Igualtat per a Tennessee, Chris Sanders, ha expressat la seva preocupació sobre el que l'aprovació definitiva d'aquesta llei pot significar per a la situació del col·lectiu LGTBI en el conjunt de l'estat. "El governador i l'Assemblea han de posar fi a aquesta política pública degradant", ha expressat.