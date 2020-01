La protectora de Sallent demana el trasllat a una zona «més segura»

Gairebé tots els gossos de la protectora de Sallent van tornar ahir a les instal·lacions després que dijous els evacuessin com a prevenció davant la crescuda del Llobregat. Els responsables, però, consideren que el lloc no és segur si el riu es desborda i pels despreniments de rocs d'una muntanya propera. Fins ara no han hagut de lamentar cap accident.

«Formularem a l'Ajuntament un canvi de lloc perquè on som ara no és segur», explicava ahir a aquest diari el president de la protectora, Marc Junyent. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, es posiciona al costat de la protectora, i considera que hi ha d'haver un canvi d'ubicació, però no entra en els plans del govern municipal a curt termini per falta de pressupost, ja que els recursos estaran destinats a altres projectes, sobretot a la construcció de la residència d'avis. Assegurava, però, que s'haurà de plantejar de cara als propers anys, a mitjà termini.

L'aigua no va arribar a les instal·lacions de la protectora, però van evacuar els animals per precaució. A la protectora hi ha una vintena de gossos i els van traslladar a les de Berga i Manresa. Ahir només faltaven tres gossos que encara havien de portar. «Al final hem patit danys materials i els nostres gossos i gats estan bé, però molts hortolans tenien gallines i conills que han mort per culpa de l'aigua», afegia el president. Voluntaris es van endur la vintena de gats de la protectora. Fa 13 anys que són en aquestes instal·lacions.