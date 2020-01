A judici per saltar-se la caixa amb un carro ple valorat en 470 euros, a Sant Joan

La fiscalia demana una pena de 15 mesos de presó per a una dona que presumptament va robar productes valorats en 470,48 euros al supermercat Consum de Sant Joan, i que va sortir de l'establiment passant per una caixa que en aquell moment estava tancada.

Segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, l'acusada, A. L. E., portava un carro de la compra amb múltiples productes i, amb la intenció d'obtenir un enriquiment il·lícit, va passar per una de les caixes que en aquell moment estava tancada al públic, i que va fugir sense abonar el preu dels productes que portava. La dona va fer cas omís de les advertències dels treballadors de l'establiment, una part dels productes li van caure i altres se'ls va emportar amb un vehicle.

La cadena supermercats valenciana li reclama una indemnització tant pels productes robats i que no han estat recuperats com per els que van ser recuperats però que no es van poder posar a la venda de nou i que sumen un valor total de 470,48 euros. A més, la fiscalia demana una pena de presó de 15 mesos. El judici està previst per a aquest matí als jutjats de Manresa.