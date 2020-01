Un camió perd la càrrega a Monistrol i provoca retencions a la C-55

Un camió ha perdut la càrrega que transportava aquest dimarts a la tarda a la C-55, al seu pas per Monistrol de Montserrat, fet que ha obligat a donar pas alternatiu a la via per poder dur a terme els treballs de neteja i s'han generat retencions en ambdós sentits. Segons el Servei Català de Trànsit, l'incident ha tingut lloc poc abans de les 17 h i la situació ha quedat normalitzada una hora després, cap a les 18 h.