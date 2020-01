Demanen 20 anys i mig de presó per a tres acusats de vuit robatoris al Bages

La fiscalia demana un total de 20 anys i sis mesos de presó per a tres acusats com a presumptes autors de vuit robatoris amb força a pisos de Monistrol de Montserrat i Manresa entre el 16 d'agost i el 24 de setembre del 2018.

La vista oral està assenyalada per a avui al matí als jutjats de Manresa. El principal objectiu dels presumptes lladres eren diners, joies i objectes electrònics com ordinadors portàtils i tauletes, encara que d'alguns dels habitatges on van entrar també se'n van emportar altres objectes.

El primer robatori va tenir lloc el 16 d'agost en un habitatge del carrer Manresa de Monistrol de Montserrat. El 5 de setembre els acusats presumptament van robar en dos domicilis més del mateix carrer i va ser el 10 de setembre quan presumptament van cometre el primer robatori a Manresa. En aquest cas van entrar en un habitatge del carrer Carrió. Just una setmana després, ho van fer a dos habitatges del carrer Ginjoler i, finalment, els últims dos robatoris dels quals se'ls acusa van ser el 24 de setembre al carrer Barcelona.

Part dels objectes robats van ser localitzats al domicili dels acusats, a Súria, on hi havia altres objectes, presumptament sostrets, els titulars dels quals es desconeixen. A més, els lladres utilitzaven un Volvo, que la fiscalia demana que sigui decomissat perquè se'n desconeix el propietari real.

La fiscalia acusa els tres processats de pertinença a banda criminal, de dos delictes de robatori amb força i de tres delictes continuats de robatori amb força.