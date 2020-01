L'ACA argumenta que no hi havia avisos per pluja a la capçalera del Llobregat

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) defensa la gestió que va fer del desembassament de la Baells durant el temporal Glòria de la setmana passada i atribueix el gruix de la inundacions a les aportacions dels afluents del Llobregat que hi ha aigües avall del pantà. També argumenta que no hi havia alertes per pluja a la zona de l'alt Llobregat.

Fonts de l'ACA han explicat a Regió7 que la mateixa agència, malgrat que no hi havia avisos previs de pluja a la capçalera del riu Llobregat, els dies anteriors al temporal ja s'havia incrementat un 50% el cabal de sortida del pantà, i asseguren que «el resguard que hi havia a l'embassament era el que preveu la normativa».

L'ACA assegura que en cap moment va sortir més aigua de la que entrava al pantà, amb un màxim tant d'entrada com de sortida de 250 metres cúbics per segon, quan l'embassament ja estava ple. La mateixa ACA afegeix que aigües avall de la presa de la Baells, els cabals «van ser molt superiors, sobretot per les aportacions naturals dels afluents no regulats» a través de preses.

En aquest mateix sentit, l'ACA afirma que a Castellbell i el Vilar la punta va ser de 700 metres cúbics per segon i que a Sant Joan Despí, molt a prop de la desembocadura, el cabal de Llobregat va arribar als 1.300 metres cúbics per segon. Per tant, continuen explicant fonts de l'ACA, l'aigua procedent de la capçalera, que la Baells no va poder retenir, va representar només un 35% i un 19%, respectivament del cabal del riu en aquests dos punts.

Dijous passat, el creixement del cabal del riu Llobregat va fer que aquest es desbordés i inundés les zones més properes al riu als municipis de Sallent i de Castellbell i el Vilar, en el cas del Bages.

Aquest dilluns, el sindicat agrari Unió de Pagesos va ser especialment crític per la manera com l'ACA havia gestionat el desembassament d'aigua del pantà de la Baells. Tal com publicava ahir Regió7, el coordinador del sindicat a la Catalunya Central, Carles Mencos, acusava l'ACA d'una gestió «negligent» en el desguàs d'aigua del pantà durant l'episodi de pluges de la setmana passada provocat pel temporal Glòria. El sindicat també va denunciar que les inundacions van provocar nombrosos danys en conreus a Sallent i Manresa, en el cas del Bages, amb camps on s'ha perdut entre el 30 i el 100% de la collita de cereals per les inundacions. A la comarca també hi ha hagut danys en hivernacles i altres instal·lacions. El sindicat també es pregunta què podria passar en cas d'un temporal més o intens o si les pluges de la capçalera del Ter s'haguessin produït a la del Llobregat.