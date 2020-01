El Bages promourà l'alternativa educativa en joves multats per consum de drogues

Els municipis del Bages promouran la mesura alternativa educativa per als joves menors d'edat denunciats per consum o tinença de substàncies estupefaents.

La mesura, prevista per la legislació actual, preveu que els joves menors d'edat denunciats per aquests supòsits tinguin aquesta oportunitat. El protocol, signat entre el departament d'Interior de la Generalitat, el Consell Comarcal del Bages i nou ajuntaments, farà visible al territori la mesura alternativa que serà tinguda en compte pels municipis d'Artés, Cardona, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria, a través dels respectius cossos de la Policia Local, i a la resta de pobles de la comarca a través dels Mossos d'Esquadra.

La mesura educativa promou el compromís de cada jove a través d'una acció de tipus pedagògic a càrrec del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Althaia que té dos vessants. Per una banda, que sigui en benefici del mateix jove i incideixi amb mesures positives per a ell, i impliqui el seu entorn familiar i personal en el seu procés educatiu. I de l'altra, que beneficiï la comunitat, en la mesura que pot comportar una disminució dels riscos que aquestes conductes causen per a la seguretat ciutadana.

Un cop superada l'activitat educacional, si l'informe és favorable, s'anul·la la sanció administrativa per consum o tinença d'estupefaents, que és de 600 euros. En el cas que el jove reincideixi, la legislació preveu l'oportunitat de repetir el taller.