Desmantellen una plantació de marihuana oculta a l'interior d'una casa de Masquefa

La Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana oculta a l'interior d'una casa unifamiliar situada a la urbanització el Maset de Masquefa, a l'Anoia. Els agents han intervingut 86 quilos de plantes de marihuana i 47 de cabdells, així com material per al seu cultiu i tractament, com ara ventiladors, filtres d'aire, transformadors i termòstats.

La droga estava repartida en sacs en diferents habitacions de la casa, com ara al soterrani i a dues habitacions. Hi ha una persona detinguda i una altra investigada per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Gràcies a les comprovacions fetes amb la companyia elèctrica, es va poder determinar que en aquell immoble es feia un important consum i sense passar per un comptador habilitat. El detingut tenia antecedents.