Detenen un jove de 24 anys quan anava a robar per segon cop en un súper de Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir dimarts al vespre un jove de 24 anys amb nombrosos antecedents i veí de la ciutat com a presumpte autor d'un robatori amb violència en un supermercat al barri del Poble Nou de Manresa.

Segons van explicar fonts policials, els fets van ocórrer a quarts de nou del vespre quan la Policia Local va rebre una trucada d'un supermercat del barri del Poble Nou en què s'informava que un individu que havia agafat diversos articles, entre els quals hi havia diverses ampolles d'alcohol, volia marxar sense pagar i, en interposar-s'hi un dels treballadors, el jove li havia llançat diversos articles al cap, l'havia empès i l'havia fet caure a terra.

Diverses patrulles es van adreçar fins a l'establiment, que van recollir la informació sobre els fets i una patrulla uniformada va iniciar la recerca del jove a la zona de supermercat.

Una altra patrulla de la Policia Local, en aquest cas no uniformada, encara era al supermercat prenent més dades quan el jove hi va tornar i va adreçar-se al passadís on hi havia les begudes alcohòliques. Allà, novament, va agafar-ne i se les va amagar, de manera que finalment va ser detingut pels agents que encara eren a l'establiment.