Jutgen el responsable d'un basar de Gironella acusat d'abusar de tres menors

La fiscalia demana una pena de cinc anys i mig de presó per al responsable d'un basar de Gironella que va ser detingut el 2014 per haver abusat presumptament de tres nenes d'entre 8 i 10 anys d'edat, per diversos tocaments. El processat, Zhongyoung C., que ara té 50 anys i és de nacionalitat xinesa, serà jutjat la setmana que ve per l'Audiència de Barcelona. Inicialment aquest judici s'havia de celebrar el mes d'octubre de l'any 2018 però finalment es va suspendre.

Els fets, segons recull l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc entre els anys 2013 i 2014 al basar Oriental de l'avinguda Catalunya de Gironella. Una de les víctimes és una nena que quan tenia 8 anys va patir els tocaments dues vegades. La nena va anar a comprar a l'establiment i el primer cop que l'home va abusar d'ella, segons la fiscalia, li va tocar la panxa i el baix ventre per sota de la roba i el segon cop l'home li va fregar les parts íntimes, també per sota de la roba.

Una segona víctima, que quan van passar els fets tenia 10 anys d'edat, va ser víctima dels abusos fins a tres vegades, també quan anava a comprar a aquest establiment. La primera, segons la fiscalia, l'acusat li va treure la jaqueta i li va posar la mà per sota de la roba; la segona vegada, l'acusat li va ficar la mà per sota de les calces, i la tercera, quan la menor s'estava emprovant unes faldilles, li va ficar la mà per sota dels pantalons.

L'últim cas pel qual es jutjarà l'acusat va tenir lloc el 18 de febrer del 2014. La víctima era una nena que aleshores tenia 9 anys i també va anar al basar que regentava l'acusat. Un cop allà, el processat, segons explica la fiscalia, li va posar la mà a dins de la butxaca de la jaqueta, amb l'excusa de veure si portava cèntims, i ho va aprofitar per va fregar-li les parts íntimes. La menor va sortir corrents de l'establiment.

La fiscalia considera els fets com tres delictes d'abús sexual, dos dels quals de manera continuada. Per aquest motiu, demana que l'acusat sigui condemnat a cinc anys i mig de presó i que indemnitzi cadascuna de les víctimes amb 3.000 euros, per l'afectació psicològica que van causar els abusos a totes tres.

També demana dos anys de llibertat vigilada per cadascun dels tres delictes i una prohibició d'acostament a menys de 500 metres i de comunicar-se amb les víctimes durant un període d'entre dos anys i mig i tres.