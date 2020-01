La Policia Local de Manresa avisa que avui fa controls de velocitat

La Policia Local de Manresa du a terme aquest dijous controls de velocitat als carrers de la capital del Bages. "Bon dia Manresa. Tenim el radar fent controls de velocitat", ha informat el propi cos en una piulada a Twitter.





El radar de la Policia Local de Manresa va començar a funcionar el maig de l'any passat. L'aparell disposa de tecnologia làser i es pot utilitzar amb un sistema informàtic amb control remot i ofereix laL'objectiu és controlar la velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà, per millorar la seguretat vial i evitar accidents i atropellaments. Així, algunes de les vies que s'utilitza de manera prioritària són aquelles en què, per les característiques que tenen, els vehicles poden superar la velocitat permesa, o on ja s'ha detectat que sovint se sobrepassen els límits. Entre aquests vials hi ha la carretera del Pont de Vilomara, la carretera de Santpedor, l'avinguda de les Bases de Manresa i l'avinguda dels Dolors.Per determinar els indrets on s'utilitzarà el nou aparell, es tenen en compte les peticions i suggeriments que fan arribar les associacions de veïns.