Rebenten dues canonades d'aigua a la carretera de Vic de Manresa

La Carretera de Vic afectada per la rebentada de les canonades

La Carretera de Vic afectada per la rebentada de les canonades | Roger Junyent

Dues canonades d'aigua de la carretera de Vic de Manresa s'han rebentat aquest dijous a la tarda de forma gairebé simultània. Les dues avaries s'han produït cap a 3/4 de 5 de la tarda, a l'alçada del número 123, just al davant on hi havia el supermercat Mercadona que va tancar el mes de desembre.

Segons han explicat fonts d'Aigües de Manresa, la primera de les fuites s'hauria produït a la vorera que hi ha al costat del carril de circulació en sentit centre de la ciutat i tot seguit hauria rebentat la canonada de l'altra costat de la carretera de Vic. Les canonades que s'han trencat tenen entre 15 i 16 centímetres de diàmetre.

Arran de la fuita d'aigua, s'ha tallat un tram d'un del carrils de circulació en sentit centre de la ciutat de la mateixa carretera de Vic i ha provocat problemes de trànsit.

Les mateixes fonts també han explicat que en el moment de fuita s'ha hagut de tallar l'aigua però que un cop s'hagi pogut perforar la vorera on s'ha produït l'avaria s'espera ja no quedin veïns sense aigua.