Els casos d'agressions sexuals fan créixer la demanda de cursos d'autodefensa a Manresa

Els quatre casos d'abusos i agressions sexuals que s'han conegut al llarg del 2019 a Manresa han accentuat encara més l'increment de la demanda de cursos de defensa personal femenina a la capital del Bages, que ja fa temps que creixia.

En aquest sentit, des de l'escola d'arts marcials Mugendo, el seu director tècnic, Víctor Font, explica que s'han anat produint «pics». Coincidint amb l'inici del judici a Barcelona i la presumpta agressió, dies més tard, d'una jove al barri de les Escodines, hi va haver una primera onada de peticions. Al desembre, quan en van transcendir dos casos en una setmana, la situació es va repetir. Mauri Casasayas, propietari del gimnàs Esport7, explica que ja fa entre dos i altres anys que hi ha força demanda d'aquest dipus de formació però l'increment de peticions ha estat encara més important en l'inici del darrer curs, fet que també han constatat al Gimnàs Bosch, segons expliquen des d'aquest centre. Els gimnasos fan tant cursos al llarg de tot l'any així com també sessions puntuals.

Casasayas explica que en el cas d'Esport7 fan seminaris cada dos o tres mesos i que el proper, previst per al 15 de febrer, ja té 40 inscrites. En aquestes sessions, segons explica el mateix Casasayas, «es fa un treball molt específic» per ensenyar a les dones com afrontar situacions com poden ser una agressió, una estirada de bossa o un acorralament, entre d'altres.

El principal objectiu, especifica, però, és evitar que quedin bloquejades quan es produeix una situació d'aquestes i sàpiguen com reaccionar. Per aquesta raó, explica que en els seminaris, el professor es posa proteccions, i també es fan simulacions sobre el tatami de les situacions reals en què es podrien trobar. Aquí, explica Casayas, són les mateixes dones qui han de valorar la situació i com reaccionar.

A Mugendo també fan sessions d'una sola jornada -algunes fins i tot de gratuïtes- en les quals, explica Font, s'expliquen «tècniques bàsiques» per protegir-se davant d'un atac, i afegeix que el problema recau en el fet que les dones busquen «solucions miracle». «La gent està interessada a fer un curs, però no en l'aprenentatge continuat», explica. Això obliga a concentrar molts coneixements en poc temps. Els curs de defensa personal és, segons Font, la primera ajuda, però «cal més». «Els nervis hi influeixen i per no oblidar les tècniques és imprescindible entrenar-les», afegeix.

En aquest sentit, Casasayas insisteix que amb el cursos regulars, que duren tot l'any, que en el seu cas es basen en el jujitsu, poden aprofundir en les diferents tècniques per afrontar les situacions en què una dona es pot trobar. Casasayas assegura que la formació «és una qüestió de temps» i afegeix que que les participants en aquests cursos mostren una progressió al llarg de dos o tres anys. A mesura que avancen les sessions, explica que les dones que hi prenen part estan més familiaritzades en el contacte físic i també coneixen tècniques, com per exemple, com aguantar un cop de puny o evitar caure a terra quan es rep un impacte, ja sigui provinent d'un cop de puny, una empenta o una puntada de peu i tot això, diu, «és molt important a l'hora de defensar-se al carrer».

Al gimnàs Bosch també remarquen la importància de la regularitat dels cursos de llarga durada perquè «hi ha el manteniment físic i també es va aprenent com afrontar aquestes experiències amb què ens podem trobar al carrer».